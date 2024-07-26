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Дугин раскрыл, чем чреваты для США дальнейшие попытки убрать Трампа

Философ Дугин: если Трампа уберут, в США начнется гражданская война

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Brendan McDermid/Reuters

Кандидата в президенты США Дональда Трампа после неудачного покушения могут попытаться убрать снова, причем вместе с напарником — потенциальным вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

«Если они уберут его вместе с Вэнсом, то тогда начнется гражданская война. Я думаю, Америка стоит на краю гражданской войны. Она близка и в Европе. Потому что противоречия между этими двумя фракциями, на которые распалось западное общество, между глобалистами и условными консерваторами-популистами, нарастают и нарастают», — сказал Дугин.

Он добавил, что правящая глобалистская верхушка категорически не желает вступать в диалог с оппонентами.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи 45-го президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о замечательном письме от Си Цзиньпина.

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