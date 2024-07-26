Политолог: Байден подсунул демократам «ядовитую пилюлю»

Назначение вице-президента США Камалы Харрис преемником — месть американского лидера Джо Байдена за то, что верхушка Демократической партии подвела черту под его политической карьерой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Видно, те силы, которые выступали за снятие Байдена, они имели в виду совсем другую кандидатуру, нежели Камалу Харрис. И, в общем, вот, Байден им, в виде Камалы Харрис подсунул, как называется это в Америке, «ядовитую пилюлю». Принципиальный момент состоит в том, что кандидатуру Харрис не поддержал даже [экс-президент США Барак] Обама», — отметил Васильев.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от демократов.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата Харрис.

Ранее в США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки.