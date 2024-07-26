Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН из-за России

Украинская сторона отказалась от участия в заседании Совета Безопасности ООН по вопросу поставок западного оружия ВСУ из-за председательства России. Об этом заявили в МИД Украины.

«Делегация Украины подтверждает свою принципиальную позицию по нелегитимности занятия Российской Федерацией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркнули, что делегация страны не может участвовать в заседаниях Совбеза ООН, которые проходят под председательством России.

Накануне постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что представителей Украины и Европейского союза пригласили на заседание Совбеза ООН. Они могли посетить заседание по вопросу о поставках западного оружия Киеву и внести свой вклад в обсуждение этого вопроса.

Однако против приглашения выступила Великобритания. Представитель королевства заявил, что это приглашение может якобы стать способом оказания давления как на ЕС, так и на Украину.

Ранее в Норвегии обвинили Запад в попытке обмануть Россию.