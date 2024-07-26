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В МИД России раскритиковали недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ

МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя недопуск французской спортсменки к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба, назвала ситуацию «вопиющим актом сегрегации».

«Еще до открытия Игр стало очевидно, что международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения и во всех смыслах противоречит олимпийскому духу», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что российские и белорусские атлеты также были подвергнуты «под надуманными предлогами сегрегации».

«Запретительная логика распространилась на российские СМИ, теперь дискриминационная машина административно-политического регулирования коснулась и французских спортсменов», — добавила Захарова.

Представить МИД отметила, что в таких условиях от Олимпийских игр не остается ничего, что позволило бы относиться к ним как к открытому, честному, справедливому и демократичному спортивному мероприятию.

25 июля французская бегунья Соункамба Силла сообщила, что ее не допустили к участию в церемонии открытия Олимпиады в Париже из-за ношения хиджаба.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

До этого главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано сравнил Олимпийские игры в Париже с районными соревнованиями.

Ранее сообщалось, что аргентинского футболиста ограбили на Олимпиаде в Париже.

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