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Глава МИД Китая похвалил взаимодействие с Россией и Лаосом

Ван И считает Россию, Китай и Лаос конструктивными силами в АТР

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия, Китай и Лаос являются конструктивными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые способствуют региональному миру и развитию. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

«Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию», — заявил Ван по итогам переговоров с российским и лаосским коллегой.

Ван И провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил, что в данный момент многополярность и демократизация международных отношений являются основной тенденцией современного мира.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил, что в отношениях Пекина и Москвы наблюдаются взаимодоверие.

Ранее в Германии призвали Китай прекратить поддержку России для мира на Украине.

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