Президент Чехии оценил политическую атмосферу в стране

Президент Чехии Петр Павел заявил, что политическая атмосфера в стране в настоящее время весьма накалена. Об этом сообщает Czech Press Agency.

По его словам, общение между властью и оппозицией по различным причинам отмечено чувством сильной горечи, которую испытывает каждая из сторон по отношению к другой.

Он подчеркнул, что подобная ситуация не приведет ни к чему хорошему.

По словам Павела, всем сторонам общества необходимо достичь соглашения по ряду важнейших для страны тем, таких как безопасность, оборона, образование, здравоохранение, транспорт, наука, исследования и инновации.

До этого Павел заявил, что западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине.

Президент Чехии назвал необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию, убеждая как можно больше стран в необходимости разрешить украинский конфликт в соответствии с международным правом.

Ранее Чехия подсчитала сумму военной помощи Украине.