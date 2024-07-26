Штаб Трампа оказался не готов к уходу Байдена

Предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа застиг врасплох выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в окружении Трампа.

«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена <...> Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», — прокомментировал ситуацию старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

Утверждается, что несмотря на многочисленные сообщения о возможном выходе Байдена из гонки, штаб Трампа до последнего момента ориентировался в противостоянии на личности действующего президента. После ухода Байдена штаб Трампа столкнулся с новыми трудностями — теперь на должность президента претендует Камала Харрис, действующий вице-президент, и у республиканцев нет против нее такого количества аргументов, как против Байдена.

До этого бывший американский постпред при ООН Никки Хейли назвала вице-президента Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия.

Ранее в США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки.