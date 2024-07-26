Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

Бывший американский постпред при ООН Никки Хейли назвала вице-президента Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия. Об этом она заявила в интервью телекомпании CNN.

По словам бывшей участницы президентской гонки в США, работа Харрис была связана с нелегальной иммиграцией и границей, однако она не справилась с ней. Хейли добавила, что плюсом Харрис является ее возраст, поскольку она достаточно молодой кандидат.

24 июля кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну.

До этого опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Накануне Харрис сделала заявление, что укрепление среднего класса в стране станет одной из ее основных задач в случае победы на президентских выборах.

Ранее в США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки.