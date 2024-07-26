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Экс-советник Кучмы посчитал Зеленского непригодным для переговоров с РФ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не годится для переговоров с Россией

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Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли годится для ведения мирного процесса по завершению конфликта, считает бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает ТАСС. По его словам, не подходит для этого даже глава офиса президента Украины Андрей Ермак или министр обороны Рустем Умеров.

«Видимо, можно четко уже говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню <...>. Но он не годится для мира, ни он, ни Ермак, ни Умеров. Надо делать переформатирование», — отметил Соскин.

Он добавил, что в настоящее время ситуация складывается таким образом, что у Зеленского в мирном плане нет. Соскин подчеркнул, что украинский лидер по факту «полностью себя исчерпал».

«Он не пользуется уже авторитетом, то есть он не подходит под те задачи, которые будут дальше», — резюмировал экс-советник Кучмы.

Ранее Россию насторожило стремление Украины к мирным переговорам.

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