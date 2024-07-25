Американские власти заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с Китаем по контролю над вооружениями. Об заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на то, что нам удастся вступить с ними в диалог по сокращению рисков», — отметила она.

По словам Стюарт, китайские партнеры должны увидеть ценность в предотвращении «непреднамеренной эскалации».

Она подчеркнула, что Вашингтон и Пекин должны работать над выстраиванием взаимного доверия и не выдвигать предварительные условия.

До этого Мэллори Стюарт заявила, что власти США не намерены прекращать поддержку Украины ради возобновления диалога с Россией.

25 июля Китай обвинил США и НАТО в разжигании украинского конфликта.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.