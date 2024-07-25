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США пообещали пристально наблюдать за выборами в Венесуэле

В США посоветовали Венесуэле воздержаться от репрессий на президентских выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

США предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро о необходимости проведения в стране честных и свободных выборов главы государства, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон будет наблюдать за голосованием.

«Причина, по которой я упомянул [выборы в Венесуэле], заключается в том, чтобы дать понять господину Мадуро, что мы наблюдаем. Мы пристально наблюдаем <...> выборы должны быть свободными и честными, без репрессий и запугиваний избирателей. Любое политическое насилие неприемлемо», — пояснил Кирби.

Он добавил, что США надеются на развитие демократических институтов в латиноамериканской республике со стороны победившего кандидата. Кирби подчеркнул, что Вашингтон ожидает от всех сил приверженности процессу мирной передачи власти.

Ранее Мадуро раскритиковал руководство соседней Аргентины за поддержку США.

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