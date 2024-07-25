В США заявили, что не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией

Американские власти не намерены прекращать поддержку Украины ради возобновления диалога с Россией. Об этом заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, передает РИА Новости.

«(Они) заявляют, что мы должны <…> отказаться от поддержки Украины. <…> Мы не пойдем на это», — сказала она.

В начале июня стало известно, что США могут изменить стратегию в области ядерного оружия. Специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В свою очередь представитель посольства КНР в США заявил, что Соединенные Штаты нарушают режим ядерного разоружения и нераспространения.

Ранее российский посол ответил на критику госдепа за «нарушение ДСНВ».