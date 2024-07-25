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Нетаньяху начал встречу с Байденом с благодарности

Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку Израиля в течение 50 лет

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден выступили с невероятно коротким заявлением для прессы перед началом переговоров в Белом доме, пишет The Times of Israel. По информации издания, политики обменялись любезностями и не стали отвечать на многочисленные вопросы журналистов.

«Господин президент, мы знаем друг друга 40 лет, вы знаете каждого премьер-министра [Израиля] за последние 50 лет. Хочу поблагодарить вас за 50 лет поддержки Израиля», — сказал Нетаньяху в начале мероприятия.

В ответ Байден со смехом заметил, что впервые встретился с премьером Израиля Голдой Меир, когда ему было всего 12 лет. Президент США добавил, что помнит на том мероприятии помощника по имени Рабин.

«С нетерпением жду возможности обсудить нашу работу на предстоящие месяцы», — подчеркнул Нетаньяху, на что Байден подтвердил готовность к диалогу по всем важным вопросам.

Ранее в Вашингтоне протестующие сожгли чучело Нетаньяху и флаги США.

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