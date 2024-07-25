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В Германии рассказали об обязательствах Китая по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок потребовала от Китая сделать все для мира на Украине

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Annegret Hilse/Reuters

Власти Китая должны оказывать содействие в урегулировании конфликта на Украине, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Yahoo News. По ее словам, обязан сделать все возможное для завершение противостояния, в том числе прекратить поддержку России.

«Как член Совета Безопасности ООН вы [Китай] не только имеете право вето, но, прежде всего, обязаны сделать все возможное для восстановления мира [на Украине]», — отметила Бербок в ходе посещения оборонного концерна Flensburger Fahrzeugbau (FFG).

Она добавила, что считает важной поездку в Китай главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который посетил страну впервые с начала российской специальной военной операции. Бербок подчеркнула, что было бы благословением, если бы наконец удалось приблизить завершение конфликта и КНР выполнила «свои обязательства» в СБ ООН.

Ранее в Европе назвали условие для мирных переговоров по Украине.

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Операция на Украине
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