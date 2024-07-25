Экс-советник Пентагона выступил против присутствия контингента США на Украине

Присутствие американского военного и гражданского персонала на территории Западной Украины может спровоцировать серьезный конфликт с РФ. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive предупредил бывший советник министерства обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Вашингтон и Москва на самом деле не хотят прямого противостояния друг с другом. Но в настоящее время американское руководство «ходит по краю пропасти», к тому же однажды США или РФ могут совершить ошибку.

«У нас проблемы в Черном и Балтийском морях, кроме того, у нас сейчас большое количество военного и гражданского персонала на Западной Украине. Это очень серьезная и потенциально опасная ситуация», — подчеркнул эксперт.

По словам Макгрегора, Белому дому не хватает толкового человека. В администрации США должен появиться тот, кто способен осознать тяжелое положение страны не только с точки зрения геополитических проблем, но и с точки зрения внутренней ситуации.

В конце июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские власти не планируют отправлять войска на Украину. Как он сказал, этого не произойдет ни сейчас, ни в будущем.

Ранее журналисты узнали о планах США отменить запрет на размещение своих военных подрядчиков на Украине.