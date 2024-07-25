Россия станет главным бенефициаром, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом пишет британский таблоид Express со ссылкой на опрошенных экспертов.

«В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными», — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.

По его словам, Трамп также может пойти на уступки РФ, что Москва ослабила связи с Пекином.

Ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете Дэвид Таунли отметил, что США могут признать суверенитет РФ над Крымом.

До этого Express со ссылкой на экспертов написал о том, что Украина будет готова принять проект мирного договора с Россией, который предложит Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США.

Ранее экс-советник Пентагона Час Фриман предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.