В России оценили последствия замены Байдена на Харрис

В случае, если президент США Джо Байден досрочно сложит свои полномочия и его обязанности будет исполнять вице-президент США Камала Харрис, страну не ждет «ничего хорошего». Об этом «Пятому каналу» заявил политолог-американист Владимир Можегов.

По его словам, за Харрис может стоять бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, однако, сама она «ничего из себя абсолютно не представляет». Эксперт отметил, что позитивные изменения в стране могут произойти только в том случае, если победу в президентской гонке одержит Дональд Трамп.

«Просто так США эти выборы не переживут — кто бы не победил. Значит, это будет знаком к гражданскому неповиновению половины штатов, потому что страна расколота, фактически, пополам. Нас ждет тот или иной вариант хаоса, конечно, в Америке», — добавил Можегов.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Байден заявил, что заслуживает второго срока президентства.