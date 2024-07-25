Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС сделали заявление о поставках нефти в Венгрию и Словакию через Украину

Представитель ЕК Джилл: ЕС примет решение по нефти в Венгрию и Словакию

close
100%
Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) продолжает «изучать факты», связанные с ситуацией с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину, ЕК намерена «принять решение». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что Еврокомиссия изучает факты и комиссия примет решение… Любые решения в этой сфере должны приниматься только в рамках соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза не поддержали Венгрию и Словакию по вопросу возобновления поставок нефти из РФ. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявлял, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Ранее МИД назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами