В ЕС сделали заявление о поставках нефти в Венгрию и Словакию через Украину

Еврокомиссия (ЕК) продолжает «изучать факты», связанные с ситуацией с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину, ЕК намерена «принять решение». Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что Еврокомиссия изучает факты и комиссия примет решение… Любые решения в этой сфере должны приниматься только в рамках соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза не поддержали Венгрию и Словакию по вопросу возобновления поставок нефти из РФ. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявлял, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Ранее МИД назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.