Шольц заявил, что ФРГ делает все, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну РФ и НАТО

В вопросе Украины Германия принимает решения, не способствующие обострению отношений между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе традиционной летней пресс-конференции, трансляцию которой вел канал Phoenix.

«Все наши решения взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между РФ и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — сказал он.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но при этом он отметил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине.

24 июля Шольц заявил, что власти Германии не отправят военных бундесвера на Украину.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не планирует вводить войска на Украину.

В том же месяце премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на территории Украины находятся военные НАТО.

Ранее Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по территории России.