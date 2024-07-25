Представители Армении переговорили с США по Азербайджану

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу со старшим советником США по вопросам Кавказских переговоров Луи Боно. Об этом сообщает News.am.

В ходе встречи стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также по данным Совбеза Армении, стороны обсудили региональную безопасность. Отмечается, что Григорян подтвердил приверженность Еревана к установлению всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация считает Армению братской страной и надеется, что Ереван не выберет путь, который выбрал Киев. Он подчеркнул, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает приоритетные направления взаимодействия.

24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Ранее сообщалось, что США намерены поддержать Армению в сфере безопасности.