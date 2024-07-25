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Глава МИД Индонезии захотела брошь как у Захаровой

Глава МИД Индонезии Марсуди попросила подарить ей брошь Захаровой

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Глава министерства иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь, как у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС.

Сама Захарова в своем Telegram-канале заявила, что брошь подарить не смогла, поскольку украшение пришито к одежде.

«Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — написала она.

Индонезийский дипломат провела встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух государств.

До этого агентство Reuters со ссылкой на трех трейдеров сообщило, что индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер.

Ранее посол России оценил решение Индонезии по саммиту на Украине.

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