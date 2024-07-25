В Кремле выступили против создания аналога НАТО на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху создать на Ближнем Востоке альянс, аналогичный НАТО.

«Надо понимать детали такой инициативы. Это альянс каких стран? Дело в том, что НАТО имеет абсолютно ярко выраженную конфронтационную направленность… Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли. Но надо понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху прежде, чем что-то заключать», — сказал представитель Кремля.

Выступая в конгрессе США 24 июля, Нетаньяху заявил, что США и Израиль должны создать аналогичный НАТО альянс, направленный против «угрозы» со стороны Ирана. Политик изложил свое видение Ближнего Востока в целом. По словам премьер, «оно частично основывается на том», чему люди стали свидетелями после Второй мировой войны. Нетаньяху напомнил, что после войны Соединенные Штаты создали альянс безопасности (НАТО) в Европе, чтобы противостоять «растущей угрозе» со стороны СССР.

Ранее Иран предупредил Израиль о рисках начала новой войны в регионе.