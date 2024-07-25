В Кремле объяснили, готова ли РФ к переговорам после слов о нелегитимности Зеленского

Россия по-прежнему готова к переговорам по украинскому конфликту, несмотря на юридические проблемы с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но для начала нужно понять, насколько к этому готова украинская сторона. <...> Помимо проблемы с легитимностью Зеленского, если проблема с фактическим законодательным запретом на контакты с российской стороной, поэтому нам предстоит услышать кое-какие разъяснения», — объяснил Песков.

Он добавил, что, несмотря на то, что с юридической точки зрения РФ считает Зеленского нелегитимным лидером Украины, с практической точки зрения она готова к достижению своих целей путем переговоров, и «здесь возможны разные варианты».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

24 июля Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа напомнил о словах Путина по поводу легитимности Зеленского.

Ранее Зеленский допустил, что ему придется искать решение вопроса легитимности.