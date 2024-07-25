Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на переименование площади Европы в Москве

Песков назвал переименование площади Европы прерогативой московских властей

close
100%
Сергей Бобылев/ТАCC

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о переименовании площади Европы у Киевского вокзала в Москве в площадь Евразии.

«Это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали здесь ничего комментировать», — сказал он.

Он отметил, что это не тема администрации президента России.

До этого на сайте правительства Москвы появился документ, в котором говорится о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии. Кроме того, в Троицке будет переименовано Новотроицкое шоссе в проспект Славского.

Площадь обустраивалась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы. Архитектором проекта стал главный архитектор Российской Академии наук Юрий Платонов. 18 марта 2023 года с площади Европы в Москве убрали все флаги европейских стран.

Ранее сообщалось, что украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами