В Кремле отреагировали на переименование площади Европы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о переименовании площади Европы у Киевского вокзала в Москве в площадь Евразии.

«Это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали здесь ничего комментировать», — сказал он.

Он отметил, что это не тема администрации президента России.

До этого на сайте правительства Москвы появился документ, в котором говорится о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии. Кроме того, в Троицке будет переименовано Новотроицкое шоссе в проспект Славского.

Площадь обустраивалась с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы. Архитектором проекта стал главный архитектор Российской Академии наук Юрий Платонов. 18 марта 2023 года с площади Европы в Москве убрали все флаги европейских стран.

Ранее сообщалось, что украинское село Муравейник переименуют в Мурашкин.