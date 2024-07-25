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На Западе раскрыли, как НАТО испортило отношения с Россией

Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения России и Запада

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Желание НАТО расширить сферу влияния привело к разрушению архитектуры безопасности, выстроенной между Российской Федерацией и странами Европы. Об этом написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Он отметил, что на протяжении десятилетий Россия хотела развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом. По мнению Дизена, стремление Североатлантического альянса к гегемонии положило этому конец в 2014 году.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Эксперт добавил, что по этой причине Россия обратила свое внимание на Восток, поскольку амбиции НАТО «разозлили» Москву.

До этого представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что большинство избирателей в США не поддерживают стремление Североатлантического альянса нанести стратегическое поражение России с помощью Украины. По его мнению, Украина фактически стала посредником, которого США используют в своих целях.

В свою очередь президент США Джо Байден выразил уверенность, что Соединенные Штаты и НАТО сохранят коалицию стран для поддержки Украины и противодействия России.

Ранее в США назвали главную ошибку НАТО в вопросе Украины.

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