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Обама планирует поддержать кандидатуру Харрис на пост президента

NBC: Обама собирается публично поддержать кандидатуру Харрис на пост президента

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White House/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама планирует поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента от Демократической партии. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на анонимные источники.

В публикации говорится, что в частном порядке Обама уже поддержал кандидатуру Харрис в частном порядке, но теперь планирует сделать это публично.

«Он регулярно общается с ней и считает, что у нее все хорошо началось», — рассказал один из источников.

По данным журналистов, помощники обоих политиков обсуждали возможность их совместного появления в ходе предвыборной кампании, но точная дата так и не была выбрана.

Источники отметили, что Обама до этого не хотел публично поддерживать Харрис, так как это могло бы «затмить» обращение президента Джо Байдена к нации.

До этого сообщалось, что экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Трампом.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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