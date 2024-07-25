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Украинских беженцев призвали уехать из ЕС и пойти воевать

Глава МИД Польши Сикорский: украинцев нужно вынудить вернуться и вступить в ВСУ

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Shutterstock

Глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24 заявил, что Евросоюз должен создать для украинцев призывного возраста, которые проживают в странах сообщества, такие условия, чтобы они были вынуждены вернуться на родину и вступить в армию.

По его словам, страны содружества должны помочь Украине в проведении мобилизации, так как в Европе проживают сотни тысяч потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою родину. Он уточнил, что в Евросоюзе обсуждают, как этого добиться.

«Возможно навязывание таких условий пребывания украинцев в ЕС, которые в итоге будут мотивировать их исполнить долг по защите своей родины», — сказал Сикорский.

Он отметил, что принудительная отправка украинских мужчин на родину со стороны Варшавы не была бы эффективной.

1 июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, как срывается мобилизация.

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