Дугин раскрыл, каковы шансы Харрис против Трампа

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин оценил шансы вице-президента США Камалы Харрис, занявшей место Джо Байдена в предвыборной гонке, против 45-го лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Эксперт обратил внимание, что против автоматического выдвижения Харрис выступил целый ряд крупных политиков, среди которых экс-глава Белого дома Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Для Трампа такой соперник даже еще, наверное, лучше, чем Байден. Потому что уж она-то никакого отношения к традиционной классической Америке не имеет вовсе. И что она ни скажет — все время попадает мимо. Камала Харрис, как Трамп сказал, может только смеяться. И притом смеется она ужасающе, устрашающе», — отметил Дугин.

Он добавил, что если бы демократы видели в Харрис действительно надежного политика, ее давно бы поставили на место Байдена.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

24 июля стало известно, что дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября.

Ранее в Киеве рассказали, как офис Зеленского унизил Харрис.