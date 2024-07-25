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Политолог объяснил, что именно побудило Киев заговорить о переговорах

Политолог Пшеничников: паника побудила Киев заговорить о переговорах с РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог Игорь Пшеничников в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сделанное на встрече с китайским коллегой Ван И, о готовности вести переговоры с Москвой. По мнению эксперта, Киев действительно ищет контакта, и причина в возможном приходе к власти в США Дональда Трампа.

«Именно поэтому Зеленский звонил Трампу, показывая свою лояльность. Именно поэтому Кулеба поехал в Китай в попытке использовать Китай в качестве моста связи с Москвой. А как иначе Киеву заявить о своей готовности вести мирные переговоры», — сказал Пшеничников.

Он допустил, что в Киеве назревает паника, поскольку Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед и окно возможностей для западных союзников Украины сжимается.

24 июля на встрече с Ван И Кулеба сообщил, что Киев готов вести диалог с Москвой, но только на соответствующем этапе.

Украинский министр уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей специальной военной операции — однако Кремль считает, что мирный процесс является предпочтительным в этом вопросе.

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему приведут мирные переговоры по Украине.

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