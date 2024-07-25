Кулеба записал видео после переговоров с главой МИД Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал видео об итогах своих переговоров с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает «Страна.ua».

В нем Кулеба заявил, что Пекин «нерушимо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и целостности Украины», что «снимает целый ряд инсинуаций». Также, по его словам, Ван И согласился, что нужен «справедливый и устойчивый мир». Кулеба также заявил, что Киев «не прогнется» на ультиматумы.

«Чувствуется настроенность Китая на развитие торговли с Украиной, вообще на развитие двусторонних отношений», — отметил он.

До этого в МИД Украины заявили, что Киев в настоящее время не готов вести переговоры с Москвой.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее политолог объяснил, почему Киев заговорил о переговорах.