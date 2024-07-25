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Песков подтвердил визит Лукашенко в Россию

Песков: Лукашенко 25 июля посетит Россию и встретится с Путиным

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 июля посетит Россию и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сегодня ждем президента Беларуси. Запланирована встреча с Путиным», — сказал он.

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что белорусский лидер направляется в Россию с рабочим визитом.

«Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно», — говорится в публикации.

Уточняется, что переговоры состоятся в открытом формате, но большая часть будет закрытой.

13 июля Лукашенко заявлял, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер заявлял о необходимости «побыстрее договариваться» по Украине. Лукашенко отмечал, что Россия готова сесть за стол переговоров.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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