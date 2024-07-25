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В США заметили странную деталь в ходе обращения Байдена к нации

Советник Маска Уоллес: часы Байдена в «прямом» эфире показывали неверное время

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Часы президента США Джо Байдена в ходе его обращения к нации якобы показывали неверное время, что вызывает сомнения в том, что американский лидер обращался к жителям Соединенных Штатов в прямом эфире. С таким утверждением выступил советник американского предпринимателя Илона Маска Мэтт Уоллес на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Часы (Байдена — прим. ред.) из их «прямого эфира Джо Байдена» показывали неправильное время. То, что здесь происходит на самом деле, гораздо более мрачно и тревожно, чем большинство может себе представить», — отметил он.

До этого американская газета The Washington Post писала, что обращение Байдена к нации было мрачным и полным размышлений.

Байден в специальном обращении к нации призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис.

Ранее Трамп сообщил, что едва понял речь Байдена о его выходе из президентской гонки.

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