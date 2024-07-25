Песков подвел итоги встречи Путина и Асада в Кремле

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад по итогам переговоров в Кремле не подписывали никаких документов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Встреча прошла без подписания документов», — сказал представитель Кремля.

До этого Асад на встрече с Путиным в Кремле указал на важность их встречи на фоне геополитической обстановки в мире. Сирийский лидер также заявил, что его страну и РФ связывают доверительные отношения, которые страны сумели сохранить, несмотря на внутриполитическую трансформацию двух государств.

Встреча Путина и Асада состоялась вечером 24 июля в Москве. Стороны обсудили ряд тем, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, российский президент отметил, что у России и Сирии существуют перспективные направления с точки зрения развития торгово-экономических связей.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.