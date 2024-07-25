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Стрелявший в Трампа интересовался подозреваемым в убийстве Кеннеди

Глава ФБР Рэй: стрелявший в Трампа интересовался Ли Харви Освальдом

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Aaron Josefczyk/Reuters

За неделю до покушения на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании стрелявший в политика Мэттью Крукс интересовался деятельностью подозреваемого в убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди в 1963 году Ли Харви Освальда. Об этом в американском конгрессе заявил глава ФБР Кристофер Рэй, передает Bloomberg.

«Рэй также сказал, что за неделю до нападения 20-летний Томас Мэтью Крукс ввел в Google поисковик «Как далеко был Освальд от Кеннеди?»» — говорится в сообщении издания.

Рэй добавил, что правительственное расследование продолжается и что следователи «все еще оценивают мотив стрелка».

До этого Рэй также сообщал, что в электронных устройствах Крукса нашли данные о том, что он искал информацию об иностранных лидерах.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что покушавшийся на Трампа попал на камеры охраны экс-президента.

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