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Покушавшийся на Трампа попал на камеры охраны экс-президента

Охранники Трампа заметили покушавшегося на экс-президента, но затем потеряли его

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Aaron Josefczyk/Reuters

Охранники Дональда Трампа заметили Томаса Мэтью Крукса, покушавшегося на экс-президента, но затем потеряли его из виду — однако молодой человек попал на запись с нагрудных камер охраны. Об этом сообщил в социальной сети X сенатор Чак Грэссли, опубликовавший видео.

На записи видно место, откуда Крукс стрелял по Трампу и его сторонникам на митинге в Пенсильвании — на кадрах заметна винтовка, кровь на поверхности крыши и вооруженные люди из личной охраны Трампа и Секретной службы США.

«Это тот же человек, которого видел снайпер и прислал фотографии... Снайпер видел, как он слезает с велосипеда, он прислал фотографии, а потом потерял его из вида», — заявил на видео один из членов охраны Трампа, комментируя сцену.

До этого появилась новая видеозапись покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, на которой подозреваемый Мэтью Крукс прицелился в очевидцев за несколько секунд до ликвидации спецслужбами.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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Покушение на Трампа
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