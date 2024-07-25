На Украине вспомнили о неудачном фото с участием Камалы Харрис

Размещение Камалы Харрис позади главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на групповом фото на саммите в Швейцарии является политической ошибкой. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Именно так и выстраиваются отношения с кандидатами в президенты нашего основного международного партнера», — написал Дубинский.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России. Соединенные Штаты на ней представляла вице-президент Камала Харрис.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали 77 стран.

Ранее Байден назвал Харрис достойным кандидатом в президенты США.