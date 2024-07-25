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Российский дипломат заявил о деградации ОБСЕ

Дипломат Гаврилов: ОБСЕ перестало соответствовать целям своего создания

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RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается не тем, для чего она создавалась, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Дипломат отметил, что ОБСЕ задумывалась как организация по контролю над вооружениями, мерам доверия, безопасности. Однако со временем в рамках ОБСЕ перестали обсуждать контроль над вооружениями и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности. И подобное происходит в то время, подчеркнул Гаврилов, когда ситуация в Европе накаляется и может привести к войне. Вместо этого ОБСЕ рассматривает «гендерные проблемы».

До этого Гаврилов заявил, что в течение двух лет председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) пять раз не дали Российской Федерации пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД РФ.

Ранее в России заявили, что действия Запада грозят столкновением ядерных держав.

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