Американский обозреватель заподозрила у Байдена перенесенный инсульт

Произнося слова о своей поддержке вице-президента Камалы Харрис, президент США Джо Байден выглядел рассерженным. Такое мнение о телеобращении главы американского государства к нации высказала в соцсети Х политический обозреватель Лиз Уилер.

Впечатления Уилер от просмотра выступления Байдена в целом весьма критичны. Она отметила его «невнятную речь, как после инсульта», опухшее лицо, упоминания о состоянии здоровья — и, тем не менее, заявление о том, что он заслуживает второго президентского срока.

«Казалось, он рассердился, когда упомянул о поддержке Камалы», — написала Уилер.

Она отдельно остановилась на том, что, с ее точки зрения, Байден так и не пояснил, что именно подвигло его к решению о выходе из президентской гонки.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, где заявил о решении не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис.

Байден назвал Харрис опытным, жестким и способным политиком и призвал американцев поддержать ее на предстоящих в ноябре выборах главы государства.

Ранее Байден заявил о сохранении антироссийской коалиции стран НАТО.