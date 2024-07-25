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Австралия ввела санкции против ряда граждан Израиля

Австралия вводит санкции против 7 израильтян и фирмы за насилие над палестинцами

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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Австралии ввело санкции в отношении семи израильтян и одной организации за причастность к насилию против палестинцев на Западном берегу. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Канберра ввела целевые финансовые санкции, а также запреты на поездки в отношении семи граждан Израиля. Финансовые рестрикции также были приняты по отношению к одной организации за причастность поселенцев к насилию против палестинцев на Западном берегу.

Министерство иностранных дел Австралии призвало Израиль привлечь виновных в насилии со стороны поселенцев к ответственности и прекратить продолжающуюся поселенческую деятельность, которая только обостряет напряженность.

До этого стало известно, что японское правительство планирует ввести санкции против израильских поселенцев, которые причастны к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Правительство Японии намерено ввести против поселенцев санкции, включающие и замораживание активов. В ближайшее время кабинет министров одобрит принятие таких мер.

Ранее в Израиле назвали возможные сроки окончания боевых действий в Газе.

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