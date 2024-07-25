Байден назвал Харрис достойным кандидатом в президенты США

Глава США Джо Байден в специальном обращении к нации призвал американцев поддержать вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, Харрис является опытным, сильным и способным политиком, замечательным вице-президентом, которая будет достойным кандидатом в президенты от Демократической партии.

Президент подчеркнул, что сделал свой выбор и высказал свою точку зрения. Теперь выбор остается за американским народом.

До этого сообщалось, что бывший президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом.

Экс-президент Трамп назвал вице-президента США «радикально левой сумасшедшей».

Ранее Клинтон предупредила Харрис о трудностях борьбы за пост президента.