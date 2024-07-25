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Байден заявил, что США при нем не воевали

Байден: США не находятся в состоянии войны нигде в мире

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что при его правлении Соединенные Штаты не воевали ни с кем в мире. Такое мнение, как сообщает ТАСС, он выразил, выступая с телеобращением, посвященным решению выйти из предвыборной гонки.

«Я первый президент этого столетия, который сообщил американскому народу, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны нигде в мире», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что за оставшееся время пребывания у власти он будет «продолжать работать над тем, чтобы Америка оставалась сильной, безопасной и лидером свободного мира».

Обращение к согражданам транслировалось из Овального кабинета Белого дома. Байден пояснял американцам причины и возможные последствия своего выхода из кампании по выборам нового президента США.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее американский журналист посетовал, что Байдена отправили «на бойню».

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