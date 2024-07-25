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Президент США заявил, что продолжит добиваться завершения операции Израиля в Газе

Байден: я буду продолжать добиваться завершения операции Израиля в Газе

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Amir Cohen/Reuters

Глава США Джо Байден заявил, что будет продолжать добиваться завершения операции Израиля в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на обращение президента к согражданам по случаю своего отказа от борьбы за переизбрание, сообщает ТАСС.

По словам Байдена, он намерен продолжать работать над тем, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой всех заложников, обеспечить мир и безопасность в ближневосточном регионе.

Байден подчеркнул, что правительство непрерывно работает над тем, чтобы освободить несправедливо задержанных по всему миру граждан США.

До этого в Белом доме заявили, что Байден и вице-президент США Камала Харрис едины во мнениях по ситуации в Газе.

24 июля сообщалось, что Байден и Харрис проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. В рамках визита предполагается обсудить ситуацию в секторе Газа, проблему прекращения огня и освобождение удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

Ранее стало известно, что речь Нетаньяху в конгрессе США бойкотировали около половины демократов.

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