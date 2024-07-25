Байден высказался о Демократической партии США

Президент США Джо Байден в рамках телеобращения к согражданам из Овального кабинета Белого дома, посвященного решению выйти из предвыборной гонки, заявил, что необходимо обеспечить единство Демократической партии Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Байден подчеркнул, что в последние недели понял, что ему необходимо объединять Демократическую партию в критический момент.

По словам президента США, сегодня наступило время и место для новых, более молодых голосов, а также призвал американских граждан поддержать вице-президента Камалу Харрис в президентской гонке.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее стало известно, когда пройдут дебаты Харрис и Трампа.