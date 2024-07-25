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Байден объяснил отказ от участия в президентской гонке передачей эстафеты новому поколению

Байден заявил о передаче эстафеты новому поколению политиков

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Yves Herman/Reuters

В ходе обращения к нации глава США Джо Байден объяснил свой выход из предвыборной гонки решением передать эстафету новому поколению политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Байдена, он решил, что лучшим путем для продвижения вперед является передача эстафеты новому поколению.

Президент заявил, что намерен доработать на посту главы государства весь оставшийся срок. Именно на этом в следующие шесть месяцев Байден сфокусирует свою деятельность.

До этого независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший заявил, что следующим главой США, скорее всего, станет Дональд Трамп.

Дебаты Трампа и Харрис, которая намерена участвовать в предвыборной гонке от Демократической партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, пройдут 10 сентября.

Ранее в Белом доме прокомментировали выход Байдена из президентской гонки.

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