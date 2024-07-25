Депутат Госдумы предложила изобразить на банкнотах героев СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Центробанку России нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения героев спецоперации на Украине и освобожденных в ходе СВО городов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на письмо, отправленное Лантратовой председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем она предлагает «закрепить память» об освобожденных в ходе специальной военной операции городах и не вернувшихся с фронта героев СВО на российских банкнотах и монетах.

Лантратова подчеркивает, что платежные средства должны быть не «памятными», выпущенными ограниченной серией, а массовыми. Таким образом предлагается решать задачи увековечивания памяти героев СВО и воспитания российской молодежи.

Яна Лантратова — представитель партии «Справедливая Россия — За правду», первый замглавы комитета Госдумы по просвещению.

6 июня экономист Юрий Шедько высказал свое мнение касательно внешнего вида памятных банкнот РФ. Он также призвал изобразить на них города регионов, вошедших в состав России в ходе СВО, а также крупные культурные объекты (Эрмитаж, города Золотого кольца).

Ранее стало известно, почему в России выросла популярность банкнот в 5 тысяч рублей.