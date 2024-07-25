В Белом доме прокомментировали выход Байдена из президентской гонки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что отказавшись от участия в выборах на пост президента США Байден принял сложное и личное решение, которое никак не связано с его здоровьем.

До этого американский журналист Чарли Кирк раскритиковал вице-президента страны Камалу Харрис и заявил, что она отправила президента Джо Байдена «на бойню».

Кирк выразил мнение, что Харрис хорошо знала о том, что 81-летний президент болен и не в состоянии исполнять свои обязанности — но намеренно скрывала этот факт в надежде занять его место.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее стало известно, когда пройдут дебаты Харрис и Трампа.