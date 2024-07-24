Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

США и Израиль должны создать аналогичный НАТО альянс, направленный против «угрозы» со стороны Ирана. Об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в конгрессе Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления он изложил свое видение Ближнего Востока в целом. По словам главы кабмина еврейского государства, «оно частично основывается на том», чему люди стали свидетелями после Второй мировой войны.

«Тогда, после войны Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что в этот альянс необходимо пригласить любую страну региона, которая нормализует отношения с еврейским государством.

20 июля Нетаньяху заявил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

Ранее Иран предупредил Израиль о рисках начала новой войны в регионе.