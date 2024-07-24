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Киевский экономист назвал страны, которые должны участвовать в переговорах Украины с РФ

Кущ: Украина может вести переговоры с Россией при участии Китая и Индии

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина получила уникальную возможность провести переговоры с Россией при участии стран Глобального Юга, считает киевский экономист Алексей Кущ. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он заявил, что Киеву достаточно США, ЕС и Британии для продолжения боевых действий, а для достижения мира необходимо участие в процессе стран глобального Юга.

По его мнению, главе МИД Украины Дмитрию Кулебе нужно после Китая отправиться в Индию. Кущ считает, что Украине нужно сформировать свой план мира, после чего согласовать его в Евросоюзе, Китае и Индии, чтобы предоставить его Дональду Трампу, если он победит на выборах президента США.

24 июля Кулеба заявил, что Киев готов вести диалог с Москвой, но только на соответствующем этапе. В этот день дипломат провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

Кулеба уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

Ранее в Кремле предостерегли Армению от повторения пути Украины.

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