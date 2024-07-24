Остановить конфликт на Украине до выборов президента Соединенных Штатов не получится. Об этом РИА Новости заявил бывший член сената штата Виргиния и отставной полковник Вооруженных сил США Ричард Блэк.

«Конфликт на Украине едва ли завершится до выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Президент Джо Байден полностью привержен продолжению войны. Члены его кабинета министров, а также крупные финансовые доноры инвестируют значительные средства в победу над Россией», — заявил Блэк.

Американский политик добавил, что существует значительное расхождение в отношении к конфликту на Украине среди американцев — в то время, как официальный Вашингтон полностью выступает на стороне Украины, рядовые американцы уже потеряли интерес к этому конфликту.

Кроме того, как заявил Блэк, существует расхождения во мнениях между сторонниками Демократической и Республиканской партий — республиканцы хотят прекратить финансирование конфликтов за рубежом и сосредоточиться на внутренней американской повестке.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженным силам Украины не избежать поражения в конфликте с Россией вне зависимости от результатов выборов в Соединенных Штатах или помощи от Запада.

Ранее в США заявили о провале плана по дестабилизации России.