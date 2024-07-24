Песков высказался за восстановление доступа к Instagram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучше как можно быстрее возобновить доступ в России к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но не в текущих условиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить. Это моя точка зрения. Но мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения», — сказал он.

Он отметил, что России необходимо использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить точку зрения РФ.

«Я глубоко убежден, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения», — сказал он.

До этого сообщалось, что предпосылок для снятия в России блокировки с соцсетей Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) нет. Об этом заявлял глава Роскомнадзора Андрей Липов. Instagram и Facebook были признаны экстремистскими и заблокированы в России в марте 2022 года. Одной из главных причин блокировки стало нежелание администрации соцсетей удалять незаконную на территории РФ информацию. В частности, такой информацией были признаны призывы к насилию против российских граждан.

Ранее в Минцифры РФ предложили отключить 3G по всей России в 2027 году.